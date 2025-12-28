La figura de River que posó con la camiseta de Güemes en medio de la pretemporada

El jugador recibió de regalo la casaca del Gaucho de parte de un excompañero.

Hoy 13:18

El delantero de River Plate, Maxi Salas, fue protagonista de una imagen que rápidamente llamó la atención en Santiago del Estero. En medio de la pretemporada del Millonario, el atacante posó con la camiseta de Güemes, un gesto que no pasó desapercibido entre los hinchas del Gaucho.

La casaca le fue obsequiada por Germán “Rooney” Lesman, delantero con pasado reciente en Güemes quien recibió la de River y con quien Salas mantiene una relación especial. Ambos compartieron plantel en All Boys en 2016, cuando Maxi daba sus primeros pasos en Primera División con apenas 18 años, siendo suplente justamente del “Colo” Lesman.

El reencuentro se dio en un clima distendido y de camaradería, y el regalo tuvo un fuerte valor simbólico. Salas no dudó en posar con la camiseta azulgrana, generando repercusión en redes sociales y despertando el orgullo de los hinchas gauchos.