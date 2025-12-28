La fuerte decisión que tomó Real Madrid sobre el futuro de Franco Mastantuono

En medio de los rumores que circularon en las últimas horas sobre una posible salida, el Merengue fijó una postura sobre el exfutbolista de River.

Hoy 13:40

En medio de los rumores que circularon en las últimas horas, el Real Madrid tomó una postura firme respecto al futuro de Franco Mastantuono y dejó en claro que el juvenil argentino no será cedido a préstamo en el próximo mercado de pases.

La información fue revelada por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien desmintió de manera contundente las versiones que indicaban una posible salida del jugador en enero. “Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, escribió Romano en su cuenta de X.

Según el italiano, la dirigencia del Merengue nunca evaluó esa opción y mantiene una idea clara sobre el rol del futbolista en el corto y mediano plazo. Tanto Xabi Alonso como la dirección deportiva lo consideran una pieza importante dentro del proyecto, más allá de su actualidad.

Un semestre con críticas y pocos números

El presente de Mastantuono no fue sencillo y la prensa española puso la lupa sobre su rendimiento. Desde su llegada a la Casa Blanca, los números fueron discretos:

Un solo gol , convertido ante Levante en la sexta fecha de La Liga .

, convertido ante en la sexta fecha de . Señalamientos por una pérdida de explosividad , lejos del nivel que mostró en Argentina.

, lejos del nivel que mostró en Argentina. Dudas tras la Copa del Rey, especialmente por su actuación frente a Talavera, donde fue apuntado por errores de concentración.

Pese a este contexto, en el Real Madrid entienden que el proceso de adaptación lleva tiempo y confían en que el joven argentino podrá recuperar su mejor versión sin salir del club.