Indignante: robaron cables y se perdieron más de 100 vacunas en una posta sanitaria de La Banda

El hecho ocurrió, ocurrido en El Barrial, fue descubierto por una enfermera. La sustracción del tendido eléctrico dejó sin energía a los refrigeradores y provocó el grave perjuicio sanitario.

Hoy 14:17

Un robo ocurrido en la posta sanitaria de la localidad de El Barrial, en el departamento Banda, provocó la pérdida de 104 vacunas al romperse la cadena de frío, generando un grave perjuicio sanitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, una enfermera llegó a la posta sanitaria para iniciar su jornada laboral y advirtió que el edificio no contaba con energía eléctrica. Al realizar una inspección, constató que desconocidos habían sustraído 42 metros de cable eléctrico.

Te recomendamos: Podrían adelantar la campaña de vacunación para frenar el avance de la “supergripe” H3N2 en Argentina

El cable robado conectaba el medidor con el edificio sanitario, lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico y dejó fuera de funcionamiento los refrigeradores donde se almacenaban las vacunas.

Como consecuencia, 104 ampollas perdieron la cadena de frío. Las dosis estaban destinadas a inmunizar contra VPH, varicela, influenza, rotavirus, triple viral, Salk (IPV), Prevenar 20, neumococo, DPTa, DTA, quíntuple, hepatitis A y meningococo.

La enfermera realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Nº 14 durante la jornada de ayer. El caso fue puesto en conocimiento de la fiscal de Banda y Robles, Dra. Cecilia Pacheco, quien interviene en la investigación.