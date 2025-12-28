Ingresar
Policiales

Indignante: robaron cables y se perdieron más de 100 vacunas en una posta sanitaria de La Banda

El hecho ocurrió, ocurrido en El Barrial, fue descubierto por una enfermera. La sustracción del tendido eléctrico dejó sin energía a los refrigeradores y provocó el grave perjuicio sanitario.

Hoy 14:17
Vacunas - cadena de frío

Un robo ocurrido en la posta sanitaria de la localidad de El Barrial, en el departamento Banda, provocó la pérdida de 104 vacunas al romperse la cadena de frío, generando un grave perjuicio sanitario.

Según informaron fuentes policiales, una enfermera llegó a la posta sanitaria para iniciar su jornada laboral y advirtió que el edificio no contaba con energía eléctrica. Al realizar una inspección, constató que desconocidos habían sustraído 42 metros de cable eléctrico.

El cable robado conectaba el medidor con el edificio sanitario, lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico y dejó fuera de funcionamiento los refrigeradores donde se almacenaban las vacunas.

Como consecuencia, 104 ampollas perdieron la cadena de frío. Las dosis estaban destinadas a inmunizar contra VPH, varicela, influenza, rotavirus, triple viral, Salk (IPV), Prevenar 20, neumococo, DPTa, DTA, quíntuple, hepatitis A y meningococo.

La enfermera realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Nº 14 durante la jornada de ayer. El caso fue puesto en conocimiento de la fiscal de Banda y Robles, Dra. Cecilia Pacheco, quien interviene en la investigación.

