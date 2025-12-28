Ingresar
El municipio bandeño brinda consejos sobre el cuidado de mascotas ante la pirotecnia

Esta medida forma parte de una política de gestión impulsada por el intendente Ing. Roger E. Nediani, orientada a sensibilizar a la comunidad sobre una problemática que afecta a numerosas familias con personas con discapacidad y también a quienes ven perjudicadas a sus mascotas.

Hoy 15:35

La Municipalidad de La Banda brindó información sobre el impacto de la pirotecnia sonora en las mascotas y dio consejos útiles para asistirlas y evitar inconvenientes.

En este sentido, cabe destacar que la comuna, mediante la Ordenanza Municipal N° 002/19, regula el uso y la comercialización de la pirotecnia sonora, estableciendo un límite de 85 decibeles y dos pulgadas. Esta medida se enmarca en una política de gestión impulsada por el intendente Ing.Roger E. Nediani destinada a sensibilizar a la comunidad sobre la problemática que afecta a muchas familias con personas con discapacidad o que ven perjudicadas a sus mascotas.

Por su parte, se destacó los diversos efectos que la pirotecnia puede tener en los animales, como taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas y aturdimiento en perros, mientras que los gatos pueden ingerir explosivos por curiosidad y sufrir lesiones. Las aves, por su parte, reaccionan con taquicardias que, en algunos casos, pueden llevar a la muerte.

Por último, se ofrecieron consejos prácticos para proteger a las mascotas, recomendando resguardarlas en espacios seguros y controlados, alejar elementos peligrosos que puedan lastimar al animal, y en el momento de los estruendos, contenerlas evitando la exposición a ruidos. Asimismo, se enfatizó la importancia de estar con ellas, abrazarlas y transmitirles calma durante estos eventos.

