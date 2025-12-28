El municipio bandeño brinda consejos sobre el cuidado de mascotas ante la pirotecnia

Esta medida forma parte de una política de gestión impulsada por el intendente Ing. Roger E. Nediani, orientada a sensibilizar a la comunidad sobre una problemática que afecta a numerosas familias con personas con discapacidad y también a quienes ven perjudicadas a sus mascotas.

Hoy 15:35

La Municipalidad de La Banda brindó información sobre el impacto de la pirotecnia sonora en las mascotas y dio consejos útiles para asistirlas y evitar inconvenientes.

En este sentido, cabe destacar que la comuna, mediante la Ordenanza Municipal N° 002/19, regula el uso y la comercialización de la pirotecnia sonora, estableciendo un límite de 85 decibeles y dos pulgadas. Esta medida se enmarca en una política de gestión impulsada por el intendente Ing.Roger E. Nediani destinada a sensibilizar a la comunidad sobre la problemática que afecta a muchas familias con personas con discapacidad o que ven perjudicadas a sus mascotas.

Por su parte, se destacó los diversos efectos que la pirotecnia puede tener en los animales, como taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas y aturdimiento en perros, mientras que los gatos pueden ingerir explosivos por curiosidad y sufrir lesiones. Las aves, por su parte, reaccionan con taquicardias que, en algunos casos, pueden llevar a la muerte.

Por último, se ofrecieron consejos prácticos para proteger a las mascotas, recomendando resguardarlas en espacios seguros y controlados, alejar elementos peligrosos que puedan lastimar al animal, y en el momento de los estruendos, contenerlas evitando la exposición a ruidos. Asimismo, se enfatizó la importancia de estar con ellas, abrazarlas y transmitirles calma durante estos eventos.