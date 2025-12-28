Continúan abiertas las inscripciones para el taller de “Panadería Artesanal” en la Dirección de Nutrición Comunitaria

Las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria sita en calle Irigoyen N° 59 de lunes a viernes de 8 a 12.

Hoy 15:40

La Dirección de Nutrición Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, anunció que debido a la permanente demanda de vacantes se realizará nuevamente el taller de Panadería Artesanal a partir del 6 de enero.

En este sentido, indicaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de esta capacitación gratuita dónde los participantes aprenderán técnicas y recetas para elaborar panes y productos de panadería de alta calidad.

Además, se indicó que el objetivo es que los participantes puedan desarrollar habilidades prácticas para trabajar con masas, crear productos artesanales y entender la importancia de la calidad de los ingredientes y la técnica en la panadería artesanal.

Cabe destacar, que las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria sita en calle Irigoyen N° 59 de lunes a viernes de 8 a 12 en dónde los interesados deben presentar la fotocopia de su documento de identidad.

Asimismo, se enfatizó la importancia de la realización de este tipo de capacitaciones con rápida salida laboral que les permitirá a los participantes tener la posibilidad de iniciar sus propios emprendimientos.