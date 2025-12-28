Rodrigo Herrera se despidió de Sarmiento: "Me voy siendo un bandeño más"

El defensor central y referente del equipo dijo adiós a través de sus redes sociales. Fue uno de los pilares del Profe en 2025 y terminó como máximo goleador del plantel.

Rodrigo “Petróleo” Herrera no continuará en Sarmiento y la noticia sacudió fuerte en La Banda. El defensor central, uno de los referentes del vestuario y capitán en gran parte de la temporada, se despidió oficialmente del club con un emotivo mensaje en sus redes sociales, confirmando así una baja de peso de cara a lo que viene.

La salida duele por lo que representó dentro y fuera de la cancha. Herrera no solo fue una garantía en defensa, sino que además terminó siendo el goleador de Sarmiento en la campaña 2025, un dato tan llamativo como contundente que grafica su influencia total en el equipo: firme en el fondo, importante en el juego aéreo y decisivo en las pelotas paradas.

A través de sus redes, el defensor expresó palabras de agradecimiento hacia el club, sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas, remarcando el cariño que se lleva de la institución y lo que significó vestir la camiseta del Profe.