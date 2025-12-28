Violencia de género extrema en Taco Pozo: intentó degollar a su ex pareja

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Esperanza. La víctima logró escapar, pedir ayuda en la comisaría y fue trasladada al hospital; el agresor fue detenido tras un operativo policial.

Hoy 15:58

Un grave hecho de violencia de género se registró durante la madrugada de este domingo en la localidad de Taco Pozo, a 50 km de Monte Quemado, donde un hombre fue detenido tras atacar con un arma blanca a su ex pareja e intentar degollarla.

El violento episodio ocurrió en el barrio Esperanza, cuando la víctima, una mujer mayor de edad, logró escapar de su agresor y se presentó por sus propios medios en la Comisaría de Taco Pozo solicitando auxilio. La damnificada presentaba una lesión cortante en la región del cuello, por lo que los efectivos policiales activaron de inmediato el protocolo correspondiente y dispusieron su traslado urgente al hospital local para recibir atención médica.

Mientras la mujer era asistida por el personal de salud, efectivos de la dependencia policial iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando alrededor de las 01:50 horas interceptar al presunto agresor en las inmediaciones del lugar donde se habría producido el ataque.

El sospechoso fue identificado como Rufino Vizcarra, de 41 años, quien quedó inmediatamente bajo custodia policial. Tras tomar intervención el magistrado interviniente, se dispuso su aprehensión y el inicio de una causa judicial caratulada, en principio, como “Supuestas Lesiones con Arma Blanca”, sin perjuicio de que la imputación pueda agravarse conforme avance la investigación.

Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho, mientras que la víctima permanece bajo observación médica y acompañamiento conforme a los protocolos vigentes para casos de violencia de género.