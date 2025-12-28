“Llegué muerto a la clínica”: David Kavlin sufrió un infarto y fue operado de urgencia

El periodista se descompensó el sábado mientras se encontraba en el club Hacoaj. Fue operado de urgencia, le colocaron un stent y este lunes volverá a ser intervenido.

Hoy 16:31

El periodista David Kavlin sufrió un infarto y debió ser operado de urgencia el pasado sábado para colocarle un stent. "Llegué muerto a la clínica y me revivieron", reveló desde el hospital.

El conductor de Nuevediario se encontraba en el club Hacoaj cuando, dijo en diálogo a la revista PRONTO, comenzó a sentirse mal y sufrió un infarto.

El periodista destacó el trabajo del club sobre el cual aseguró "se manejó a la perfección con todo el protocolo". "Me llamó a la ambulancia, vinieron y me llevaron", recordó.

Kavlin contó también que camino al hospital en la ambulancia hizo un paro cardíaco. "Llegué muerto a la Trinidad de San Isidro, me revivieron inmediatamente en la guardia cardiológica", detalló.

"Llegué muerto a la clínica y me revivieron", insistió en diálogo con a revista desde el hospital donde se recupera y donde tiene previsto este lunes volver a ser operado para que le coloquen un segundo stent. "La pude contar", remarcó.

"Ahora ya estoy hemodinámicamente bien - continuó - con los signos vitales bien. Estoy comiendo. Fue un sustazo tremendo. Ahora ya estamos muchísimo mejor que ayer".

El conductor del noticiero del mediodía de Canal 9 vinculó su problema de salud con la intensa agenda de trabajo que tuvo en el 2025. Además de su trabajo como periodista este año publicó un libro que lo llevó a una gira de presentaciones intensa en las últimas semanas.

"Estoy a la mañana en Mañanas Picantes y a las 12 hago Nuevediario en El Nueve. Venía de la presentación de mi libro 'Nos gritan judíos de mierda' e hice casi 30 presentaciones. Eso es lo que creo que me jugó una pasada de estrés importante", especuló.