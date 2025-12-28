Ingresar
Scaloni mira de reojo: Argelia le ganó a Marruecos y se metió en octavos de la Copa Africana de Naciones

El primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se impuso 1 a 0 con gol de Riyad Mahrez de penal.

Hoy 16:58

Argelia le ganó 1 a 0 a Burkina Faso en Marruecos y, con este resultado se metió en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. El único gol del partido lo convirtió Riyad Mahrez de penal, que ya suma tres tantos en dos partidos y volvió a ser determinante para Los Zorros del Desierto.

El encuentro tuvo un momento de impacto con la escalofriante lesión de Jaouen Hadjam, que obligó a su salida para el ingreso de Baghdad Bounedjah. Más allá de esa acción, el trámite fue ampliamente favorable para los argelinos, que incluso ya sin Mahrez en cancha controlan el ritmo del juego ante unos Potros que todavía no lograron inquietar el arco rival.

