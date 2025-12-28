Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 DIC 2025 | 29º
X
Regionales

Murió un hombre de 57 años tras atragantarse durante una cena familiar en Córdoba

El hecho ocurrió en una vivienda particular. Personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito.

Hoy 17:05

Un hombre de 57 años murió atragantado mientras comía con su familia en su casa. El dramático episodio sacudió a la localidad de Pilar, en el departamento Río Segundo, Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató su hija, de 34, la víctima se encontraba compartiendo la cena la madrugada de este domingo cuando sufrió un episodio de ahogamiento en la propiedad ubicada en la esquina de San Pedro y 9 de Julio.

Ante la emergencia, familiares llamaron rápidamente a un servicio de emergencias, que llegó al lugar y le practicó maniobras de primeros auxilios y reanimación. Sin embargo, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar.

La Policía de Córdoba intervino en el hecho y abrió una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la tragedia.

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Violencia extrema a la salida de un boliche: armas blancas, disturbios y un policía herido
  2. 2. El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla
  3. 3. La bomba del mercado de pases: el Changuito Zeballos jugará en Central Córdoba
  4. 4. El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia
  5. 5. “Presunta estafa en 40 mil dólares”: denunciaron a Ramiro Petros por la venta de un Audi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT