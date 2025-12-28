Murió un hombre de 57 años tras atragantarse durante una cena familiar en Córdoba

El hecho ocurrió en una vivienda particular. Personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito.

Hoy 17:05

Un hombre de 57 años murió atragantado mientras comía con su familia en su casa. El dramático episodio sacudió a la localidad de Pilar, en el departamento Río Segundo, Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató su hija, de 34, la víctima se encontraba compartiendo la cena la madrugada de este domingo cuando sufrió un episodio de ahogamiento en la propiedad ubicada en la esquina de San Pedro y 9 de Julio.

Ante la emergencia, familiares llamaron rápidamente a un servicio de emergencias, que llegó al lugar y le practicó maniobras de primeros auxilios y reanimación. Sin embargo, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar.

La Policía de Córdoba intervino en el hecho y abrió una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la tragedia.