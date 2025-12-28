Sol Pérez compartió los primeros pasos de su hijo Marco y emocionó a sus seguidores

La panelista celebró el nuevo logro del bebé con un tierno mensaje en redes.

Hoy 18:23

Desde que fue mamá, Sol Pérez siempre comparte con sus seguidores los momentos más tiernos junto a su bebé, Marco. En esta ocasión, publicó un video en el que mostró sus primeros pasos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¿En qué momento?”, escribió la panelista en el posteo que subió a Instagram, sorprendida por el enorme crecimiento de su hijo.

En el video se puede ver a Sol caminando por el living de su casa, mientras agarra de los brazos a Marco, que avanza con pequeños pasos y muecas de felicidad.

El primer hijo de la pareja de Sol y Guido Mazzoni cumplió ocho meses el 4 de diciembre.

Para el final del video, el bebé llegó a los brazos de su papá, y se cruzó con su perra Nancy, a quien saludó con una gran sonrisa y una carcajada.