Este lunes 29 y martes 30 se pagará el sueldo de diciembre a los empleados públicos provinciales

El Ministerio de Economía confirmó el cronograma por terminación de DNI. El esquema de fin de año se completa con el aguinaldo y la última cuota del bono extraordinario.

Hoy 18:44

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero informó que este lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizará el pago del sueldo correspondiente al mes de diciembre para los empleados de la administración pública provincial, de acuerdo con un cronograma establecido por terminación del número de DNI.

Según se detalló, el lunes 29 cobrarán los agentes cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4, mientras que el martes 30 percibirán sus haberes quienes tengan DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

De esta manera, el Gobierno provincial avanza con el cumplimiento del calendario salarial previsto para el cierre del año, garantizando el pago de los haberes mensuales a los trabajadores del Estado.

Cabe destacar que, en el marco del cronograma de fin de año, el jueves 18 de diciembre se realizó el pago del aguinaldo para todos los empleados públicos, y el martes 23 de diciembre se concretó el depósito de la tercera y última cuota del bono extraordinario, por un monto de $700.000, completando así el total de $2.100.000 acordado oportunamente en la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Con estos pagos, la Provincia completa el esquema previsto para fin de año, cumpliendo con los compromisos asumidos con los trabajadores de la administración pública.

