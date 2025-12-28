En medio de los rumores de Barcelona, Nicolás Otamendi anotó en el empate de Benfica ante Braga

El defensor argentino abrió el marcador para el elenco de José Mourinho, que igualó 2-2 por la fecha 16 de la Primeira Liga.

Hoy 18:54

Luego de una semana en la que trascendió un supuesto interés de Barcelona, Nicolás Otamendi dio otra muestra de su buen presente este domingo, con un gol en el empate de Benfica por 2-2 ante Braga por la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal.

El zaguero de la Selección Argentina termina su contrato con el elenco de Lisboa a mitad de año y los Culés lo tienen en carpeta ante la falta de variantes de experiencia en esa posición. El DT de los lusos, José Mourinho, se movió rápido e insistió a la dirigencia que extienda el contrato del futbolista de 37 años, que es capitán y máximo referente del plantel.

Otamendi pagó con gol este domingo, cuando a los 29 minutos del primer tiempo ganó de cabeza en el área y abrió el marcador para Benfica. Los locales reaccionaron rápido y se fueron al descanso en ventaja por los tantos del uruguayo Rodrigo Zalazar y el español Pau Víctor. En el arranque del complemento, los de Mou, que también tuvieron a Enzo Barrenechea desde el arranque y el ingreso de Gianluca Prestianni, lo igualaron a través del noruego Fredrik Aursnes.

Fue empate 2-2 para Benfica en su visita a Braga. El equipo de José Mourinho quedó con 36 puntos en el tercer puesto de la Primeira Liga tras 16 fechas, lejos de los 43 del líder Porto, que suma 43 y todavía no jugó en esta jornada: recibirá este lunes a AVS, el último.