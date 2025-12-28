El Gobierno pondrá en marcha en enero un plan piloto para reconvertir los planes sociales en capacitación laboral

El programa comenzará el 6 de enero y apunta a transformar el Volver al Trabajo en vouchers educativos, con cursos de formación profesional y cambios en el esquema de asignaciones sociales.

Hoy 20:05

El 6 de enero el Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha el plan piloto para transformar los planes sociales en programas de capacitación.

La propuesta que impulsa el Gobierno busca que los más de 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT) pasen de recibir $78.000 en concepto de vouchers educativos.

Asimismo, en la cartera que conduce Sandra Pettovello evalúan unificar todas las asignaciones -AUH, por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar- dentro de una AUH Familiar. También trabajan en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS) con los indicadores del área social para conocer cuántas asignaciones recibe cada hogar.

En relación con este último punto, la Secretaría de Innovación trabaja en una nube para alojar los datos sensibles que se entrecrucen entre el Ministerio de Capital Humano y los datos de Anses, Renaper, ARCA, Ministerio de Salud y la Secretaría de Energía.

Los principales subproductos del nuevo sistema son el Registro Único de Beneficiarios (RUB), que podrá contar con una base de datos que hasta ahora no existía, y el Registro Social de Hogares (RSH), que podría tener la capacidad para determinar las necesidades de la gente en casos excepcionales.

Serán 20 los beneficiarios del VAT elegidos por Capital Humano para cursar dos módulos de ocho clases durante dos meses. Tras ese lapso, conseguirán el título profesional de pintura de obra. En este primer momento, no está en los planes que dejen de cobrar su haber.

Los cursos iniciales, que contarán con contenidos teóricos, prácticos y con la provisión de materiales de pintura y de estudio, correrán por cuenta de Sinteplast, una de las primeras empresas en sumarse al proyecto. Los alumnos deberán asistir al menos al 70% de las clases para recibir el título.

El nuevo programa se realizará en el Centro de Formación Capital Humano, en el Predio Garrigós, en La Paternal. El lugar comenzó un proceso de restauración y puesta en valor en marzo, con apoyo de la Bolsa de Comercio.

El equipo de Pettovello espera que la propuesta que arrancará en enero logre llegar a municipios y a todas las provincias del país.

Hasta ahora, Capital Humano ya reconvirtió en 2024 el programa Potenciar Trabajo, que agrupaba a casi 1.300.000 de beneficiarios en dos: Volver al Trabajo (VAT) y en el Programa de Acompañamiento Social (PAS).

Asimismo, Pettovello eliminó la contraprestación laboral para achicar la intermediación de los movimientos sociales que agrupaban a la mayoría de las cooperativas.