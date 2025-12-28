“Estamos muy cerca de poner fin al conflicto”: Trump aseguró avances clave en las negociaciones entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos afirmó que el diálogo con Volodimir Zelensky avanzó de manera significativa tras la reunión en Florida, aunque reconoció que el futuro del Donbás sigue siendo el principal punto de disputa.

Hoy 20:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las negociaciones con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, avanzaron de forma “muy significativa” durante la reunión celebrada en Mar-a-Lago, Florida.

“Nos estamos acercando mucho, tal vez muy cerca” de poner fin al conflicto, declaró Trump, aunque reconoció que persisten diferencias sobre el futuro del Donbás.

“Hay uno o dos temas espinosos en las conversaciones con Rusia y Ucrania”, explicó, en referencia al estatus de la región oriental, epicentro de la disputa territorial.

El mandatario estadounidense señaló que la cuestión del Donbás sigue siendo central en las discusiones, pero se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución.

“Creo que lo vamos a resolver”, afirmó.

Trump también se refirió a la postura de Moscú y adelantó que buscará métodos alternativos para superar los obstáculos.

“Encontraremos formas de sortear la oposición de Putin a un alto el fuego”. Al ser consultado sobre los próximos pasos, anticipó que el desenlace de las actuales negociaciones podría conocerse “en unas pocas semanas”.

Zelensky, por su parte, calificó el encuentro de “excelente” y confirmó avances en materia de seguridad.

“Las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están 100% acordadas”, sostuvo el presidente ucraniano. Ambos líderes adelantaron que volverán a reunirse en Washington el mes próximo junto a representantes europeos para continuar las negociaciones y buscar una salida definitiva al conflicto.

Trump subrayó que el acuerdo de paz contempla la participación activa de Rusia en la reconstrucción de Ucrania tras el cese de hostilidades.

“Rusia también ayudará a la reconstrucción”, afirmó el mandatario, en un gesto que busca sumar compromisos por parte de Moscú para la etapa posterior a la guerra.

En paralelo al encuentro en Florida, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que mantuvo una llamada de una hora con Trump, Zelensky y otros líderes europeos para evaluar el desarrollo de la jornada.

Von der Leyen valoró los avances logrados y recalcó la disposición de Europa para seguir trabajando junto a Ucrania y Estados Unidos.

“Hubo buenos progresos. Europa está lista para seguir colaborando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar lo alcanzado”, declaró.

La funcionaria subrayó que el elemento fundamental para cualquier acuerdo será garantizar “compromisos de seguridad sólidos desde el primer día”.

Trump también destacó sus conversaciones previas con otros líderes internacionales. “Hablé con los líderes europeos; tuve una gran charla con ellos”, comentó, en referencia a la coordinación internacional para asegurar un proceso de paz duradero.

A pesar del clima de optimismo, Trump reconoció que el tema territorial sigue abierto. “Las cuestiones territoriales todavía no están resueltas, pero creo que se resolverán”, insistió. El presidente estadounidense enfatizó el papel de Washington en facilitar el diálogo y buscar fórmulas que permitan acercar posiciones entre Kiev y Moscú.

“Estamos mucho más cerca de un acuerdo entre Ucrania y Rusia sobre la región del Donbás”, reiteró.

El futuro de la región oriental ucraniana, uno de los principales focos de conflicto, permanece como el principal desafío para alcanzar una paz estable. Trump aseguró que la presión internacional y la cooperación en materia de seguridad serán determinantes para cerrar el proceso y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

La próxima ronda de negociaciones, prevista para el mes de enero en Washington, será clave para definir el rumbo del conflicto y la implementación de garantías de seguridad que respalden la reconstrucción y la estabilidad de Ucrania.

Estados Unidos y Europa insisten en la importancia de mantener la unidad y la presión diplomática para consolidar los avances logrados hasta ahora.