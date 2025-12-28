Ingresar
Jairo Cáceres se suma a Central Argentino para la Cuarta Ronda

El delantero se decidió por el equipo de Pablo Ledesma pese a tener otras ofertas y completa el cupo de incorporaciones para el Torneo Regional Federal 2025/26.

Hoy 21:00

Jairo Cáceres se convirtió en el cuarto y último refuerzo de Central Argentino para la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal 2025/26. El delantero tenía propuestas concretas de Vélez de San Ramón y del Albo, pero finalmente optó por sumarse al proyecto del equipo que dirige Pablo Ledesma, que ya dejó listo el plantel para afrontar la próxima instancia.

Con esta incorporación, el conjunto bandeño agotó los cuatro cupos de refuerzos permitidos por el reglamento y cerró definitivamente su mercado de pases para esta fase decisiva del certamen. La llegada de Cáceres apunta a potenciar el frente de ataque y sumar una alternativa más en una serie que se anticipa exigente.

Antes de cerrar al delantero, Central Argentino ya había abrochado las incorporaciones del arquero Luis Salto, el defensor Mauricio Ruiz y el atacante Ismael Chávez, conformando así un paquete de refuerzos equilibrado en todas las líneas.

De esta manera, el Albo llega a la Cuarta Ronda con el plantel completo y sin más margen para modificaciones, enfocado ahora exclusivamente en el duelo ante Comercio que se disputará primero en el Osvaldo Juárez y la vuelta en el Raúl Adolfo Seijas.

