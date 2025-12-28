Franco Rossi es refuerzo de Vélez de San Ramón para la Cuarta Ronda del Torneo Regional

El lateral izquierdo llega tras su salida de Unión Santiago y se suma al equipo de Pablo Ávila, que ya incorporó a Sergio Salto y Daniel Luna y se prepara para la serie ante Independiente de Catamarca.

Hoy 22:03

Franco Rossi es nuevo refuerzo de Vélez de San Ramón para la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El defensor, que se desempeña como lateral por izquierda, acordó su llegada tras desvincularse de Unión Santiago y ya está a disposición del cuerpo técnico que encabeza Pablo Ávila.

La dirigencia del elenco de San Ramón también había cerrado previamente las incorporaciones de Sergio Salto, volante o lateral izquierdo de amplia trayectoria que aportará experiencia y equilibrio, y de Daniel Luna, mediocampista que llega para reforzar la zona central del equipo. De esta manera, Vélez apunta a fortalecerse en todas las líneas de cara a una instancia decisiva del torneo.

La mala noticia para Vélez fue que no pudo cerrar las incorporaciones de Iván Garzón que tenía como prioridad mantenerse en el Federal A jugando con Sarmiento de La Banda y la de Jairo Cáceres que se inclinó finalmente por Central Argentino.

El conjunto de San Ramón ya piensa en el cruce ante Independiente de Catamarca, por la Cuarta Ronda. La serie tiene fechas confirmadas: el partido de ida será el 4 de enero en San Ramón, mientras que la revancha se jugará una semana después en el estadio Malvinas, en territorio catamarqueño.

Qué sumó el rival de Vélez para la Cuarta Ronda

Mientras tanto, el rival también se mueve en el mercado. El entrenador Roque Ferreyra, junto a la dirigencia, analiza alternativas y los primeros nombres que aparecen son los de Pablo Quiroga y Rodrigo “Rayo” Herrera Gaitán, ambos provenientes de San Lorenzo de Alem. Los dos jugadores ya se entrenan con el plantel, aunque todavía restan cerrar los acuerdos contractuales.