Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 DIC 2025 | 24º
X
Policiales

Conmoción en el barrio Vinalar: una joven sufrió graves quemaduras tras incendiarse su vivienda

El hecho ocurrió este mediodía. La mujer fue auxiliada de urgencia y permanece internada en estado grave.

Hoy 23:02

Un incendio registrado este domingo cerca del mediodía en una vivienda del barrio Vinalar, sector IPVU, dejó como saldo a una mujer de 24 años con quemaduras de gravedad, que debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se produjo alrededor de las 11:45, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre un foco ígneo en una casa del mencionado complejo habitacional. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien relató que se encontraba descansando cuando escuchó gritos desesperados de su amiga, quien se habría prendido fuego dentro de la vivienda.

Según su testimonio, de manera inmediata logró auxiliarla y la arrojó sobre un montículo de arena para sofocar las llamas, tras lo cual la mujer fue trasladada en un vehículo particular al hospital Mama Antula, debido a las lesiones que presentaba.

Posteriormente, se tomó conocimiento de que la joven emanaba olor a combustible y presentaba quemaduras graves en distintas partes del cuerpo, por lo que fue derivada al hospital Regional, donde permanece internada con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio, y personal de Criminalística, que realizó tareas de fotografía y pericias para establecer las circunstancias del hecho.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, mientras se continúa con la investigación para determinar cómo se originó el incendio y las responsabilidades correspondientes.

TEMAS Incendio

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Violencia extrema a la salida de un boliche: armas blancas, disturbios y un policía herido
  2. 2. La bomba del mercado de pases: el Changuito Zeballos jugará en Central Córdoba
  3. 3. El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla
  4. 4. “Presunta estafa en 40 mil dólares”: denunciaron a Ramiro Petros por la venta de un Audi
  5. 5. El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT