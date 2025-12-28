Conmoción en el barrio Vinalar: una joven sufrió graves quemaduras tras incendiarse su vivienda

El hecho ocurrió este mediodía. La mujer fue auxiliada de urgencia y permanece internada en estado grave.

Un incendio registrado este domingo cerca del mediodía en una vivienda del barrio Vinalar, sector IPVU, dejó como saldo a una mujer de 24 años con quemaduras de gravedad, que debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

El episodio se produjo alrededor de las 11:45, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre un foco ígneo en una casa del mencionado complejo habitacional. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien relató que se encontraba descansando cuando escuchó gritos desesperados de su amiga, quien se habría prendido fuego dentro de la vivienda.

Según su testimonio, de manera inmediata logró auxiliarla y la arrojó sobre un montículo de arena para sofocar las llamas, tras lo cual la mujer fue trasladada en un vehículo particular al hospital Mama Antula, debido a las lesiones que presentaba.

Posteriormente, se tomó conocimiento de que la joven emanaba olor a combustible y presentaba quemaduras graves en distintas partes del cuerpo, por lo que fue derivada al hospital Regional, donde permanece internada con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio, y personal de Criminalística, que realizó tareas de fotografía y pericias para establecer las circunstancias del hecho.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, mientras se continúa con la investigación para determinar cómo se originó el incendio y las responsabilidades correspondientes.