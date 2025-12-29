Santa Fe: otorgan domiciliaria y libertad con reglas a dos altos exjefes policiales condenados

Tras quedar firmes las condenas en segunda instancia, la Justicia dispuso que el exjefe de la policía provincial Omar Odriozola cumpla la pena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y su par Rafael Grau continúe en libertad con severas restricciones, fianzas millonarias y control judicial.

Hoy 06:12

Luego de confirmarse sus condenas en segunda instancia por fraudes con la reparación de patrulleros, la Justicia dictó las medida cautelares para dos ex jefes de la policía santafesina hasta que los fallos queden firmes. Omar Odriozola podrá transitar la prisión en forma domiciliaria y Rafael Grau deberá cumplir reglas de conducta en libertad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las medida cautelares fueron dictadas por el juez un tribunal compuesto por los jueces Pablo Busaniche, Lisandro Aguirre y Susana Luna.

El fiscal Ezequiel Hernández representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia realizada a tal fin en los tribunales provinciales de la capital santafesina. En ese marco solicitó la prisión preventiva para Odriozola y medidas alternativas a la prisión para Grau. En tal sentido, sostuvo que “las situaciones de los dos exfuncionarios son diferentes, en un caso había más riesgos procesales que en el otro”.

“Si bien habíamos pedido la preventiva de cumplimiento ordinario para Odriozola, el tribunal optó por la modalidad domiciliaria. Sin embargo la decisión fue fundada y estamos conformes con que se haya dispuesto la privación de la libertad”, sostuvo Hernández respecto de uno de los casos, para aclarar que la orden judicial incluye el monitoreo de la ubicación mediante una tobillera electrónica. Además, mencionó que “se aceptaron como fianza dos viviendas y una camioneta que ofreció este condenado”.

Por el lado de Grau, informa La Capital de Rosario, planteó que “estuvo detenido como medida cautelar antes del juicio y, de esa forma, ya cumplió una parte significativa de la condena que se le impuso”. En ese sentido, indicó que el tribunal aceptó la medida solicitada por la fiscalía: la prohibición absoluta de viajar al exterior y de salir de la ciudad de Santa Fe durante períodos de más de 15 días corridos. Asimismo está obligado a notificar al MPA si sale de la provincia y tuvo que depositar una fianza por 125 millones de pesos que "fue acreditada con la documentación correspondiente a una casa”, añadió Hernández.

Confirmadas

Odriozola y Grau fueron condenados a seis años y medio de cárcel. También fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años y se les ordenó pagar una multa. Esas penas fueron dictadas en un juicio oral y público realizado en junio de este año en Santa Fe y fueron confirmadas días atrás en segunda instancia por la Cámara Penal.

Las penas se les impusieron como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.