El jefe del Ejército dice que Suiza no tiene la capacidad de defenderse de un ataque a gran escala

El militar de más alto rango apuntó a las amenazas provenientes de Rusia. Las Fuerzas Armadas presentan importantes carencias de equipamiento.

Hoy 06:33

Suiza no puede defenderse frente a un ataque a gran escala y debe aumentar el gasto militar ante el incremento de los riesgos provenientes de Rusia, afirmó el jefe de las Fuerzas Armadas del país.



El país está preparado para enfrentar ataques de “actores no estatales” contra infraestructura crítica y ciberataques, pero el Ejército aún presenta importantes carencias de equipamiento, dijo Thomas Süssli al diario NZZ.

“Lo que no podemos hacer es defendernos de amenazas a distancia ni, mucho menos, de un ataque a gran escala contra nuestro país”, señaló Süssli, que dejará su cargo a fin de año.

“Es una carga saber que, en una emergencia real, solo un tercio de todos los soldados estaría completamente equipado”, agregó en una entrevista publicada el sábado.

Suiza está incrementando el gasto en defensa, modernizando su artillería y sistemas terrestres, y reemplazando sus aviones de combate envejecidos por cazas F-35A de Lockheed Martin.

Sin embargo, el plan enfrenta sobrecostos, mientras que críticos cuestionan el gasto en artillería y municiones en un contexto de finanzas federales ajustadas.

Süssli sostuvo que la actitud de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas no ha cambiado pese a la guerra en Ucrania y a los esfuerzos de Rusia por desestabilizar Europa.

Atribuyó esta postura a la lejanía de Suiza respecto del conflicto, a la falta de experiencia bélica reciente y a la creencia errónea de que la neutralidad ofrece protección.

“Pero eso es históricamente inexacto. Hay varios países neutrales que estaban desarmados y fueron arrastrados a la guerra. La neutralidad solo tiene valor si puede defenderse con armas”, afirmó.

Suiza se comprometió a elevar gradualmente el gasto en defensa hasta cerca del 1% del PBI hacia 2032, desde alrededor del 0,7% actual, muy por debajo del nivel del 5% acordado por los países de la OTAN.

A ese ritmo, las Fuerzas Armadas suizas estarían plenamente preparadas recién hacia 2050.

“Eso es demasiado tiempo, dado el nivel de amenaza”, concluyó Süssli.