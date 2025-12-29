Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 DIC 2025 | 23º
X
Revista

Efemérides del 29 de diciembre: qué pasó un día como hoy

Un repaso por las efemérides más importantes del 29 de diciembre: hitos culturales, científicos, políticos y deportivos registrados en esta fecha.

Hoy 06:42
Efemérides.

El 29 de diciembre acumula episodios que dejaron huella en la cultura, la ciencia, la política y el deporte. Repasar estas efemérides permite vincular acontecimientos variados que comparten la misma fecha y forman parte de la memoria colectiva, y valorar legados individuales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Qué pasó un día como hoy en la historia

    1938 – Nace el actor estadounidense Jon Voight. Actor ganador del Óscar, conocido por papeles en filmes como Midnight Cowboy y Coming Home; su carrera en cine y televisión se extendió por varias décadas, consolidándolo como figura relevante del cine norteamericano.

    1944 – Nace el exfutbolista argentino Norberto “el Muñeco” Madurga. Volante ofensivo recordado por su desempeño en clubes argentinos durante las décadas de 1960 y 1970; su técnica y visión de juego lo hicieron un referente para aficionados de aquella generación.

    1972 – Nace el actor británico Jude Law. Actor de cine y teatro que se destacó en títulos internacionales; su versatilidad le valió nominaciones y reconocimiento crítico, consolidándolo como una figura estable del cine contemporáneo.

    1979 – Nace el actor mexicano Diego Luna. Protagonista y productor que ganó visibilidad internacional por roles en cine y series; su carrera contribuyó a la proyección del cine latinoamericano en escenarios globales.

    1986 – Fallece el cineasta y poeta soviético Andréi Tarkovski. Director de obras emblemáticas como Solaris y Stalker, su lenguaje simbólico y meditativo marcó una influencia perdurable en el cine de autor y en generaciones de cineastas.

    2022 – Muere el jugador de fútbol brasilero Pelé. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fue ícono mundial del fútbol, tricampeón con Brasil y símbolo de la popularización del deporte; su fallecimiento generó homenajes en todo el planeta.

    Se celebra el Día del Bromatólogo en la Argentina. Jornada que reconoce a los profesionales dedicados al control, la seguridad y la investigación alimentaria; su trabajo es esencial para la salud pública y la calidad de los alimentos en la industria.

Por qué es importante recordar estas efemérides
Revisar el pasado permite comprender mejor el presente porque cada fecha condensó debates, avances y contradicciones. La memoria histórica aporta claves para interpretar cambios culturales, decisiones políticas y trayectorias individuales; sostiene el aprendizaje colectivo y evita la pérdida de referentes que ayudaron a conformar la sociedad actual.

Mantener viva la memoria incentiva el diálogo intergeneracional y refuerza el valor público de la cultura y los derechos. En 2025, las efemérides siguen siendo una herramienta útil para conectar hechos puntuales con procesos más amplios y para valorar las diversas huellas que dejaron esos acontecimientos.

TEMAS efemerides

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Susto en Selva: se incendió la carga de carbón de un camión en plena estación de servicio
  2. 2. Con una multitudinaria misa, la Catedral Basílica celebró el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025
  3. 3. “Hice un comentario fuera de lugar”: Mirtha Legrand le pidió disculpas a Alejandro Fantino
  4. 4. El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º
  5. 5. La Municipalidad informó su programa de fumigaciones preventivas para esta semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT