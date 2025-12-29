Tintina: detienen a audaz delincuente que ingresó a robar en una vivienda

El rápido accionar policial permitió identificar al sospechoso mediante cámaras de seguridad, secuestrar parte de los bienes sustraídos y dejar al implicado a disposición de la Justicia.

Hoy 09:27

Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 44 de Tintina logró esclarecer un hecho de robo ocurrido en la ciudad, mediante un rápido procedimiento que permitió la aprehensión del presunto autor y la recuperación de varios elementos sustraídos minutos antes de una vivienda.

El hecho fue denunciado por un vecino, quien se presentó en la dependencia policial para informar que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio tras forzar una puerta trasera, llevándose diversas herramientas y objetos personales.

Ante la denuncia, efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar y constataron los daños ocasionados en el inmueble. A partir de las primeras averiguaciones y del análisis de cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar a un individuo que habría ingresado a la vivienda y se habría retirado del lugar portando una bolsa.

Con la información reunida, se desplegó un operativo de recorridos preventivos por distintos sectores de la ciudad, que permitió localizar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó ocultar una bolsa entre sus prendas, en cuyo interior se encontraron parte de los elementos denunciados como robados, sin que pudiera justificar su procedencia.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial, donde se procedió al secuestro de los bienes recuperados. Por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó aprehendido, mientras continúan las actuaciones judiciales para recuperar el resto de los elementos sustraídos y avanzar en el esclarecimiento total del hecho.

Desde la fuerza se informó además que el aprehendido cuenta con antecedentes y es investigado en otras causas judiciales, por lo que no se descarta su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en la zona.