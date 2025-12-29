Ingresar
Tamara Báez habló tras los comentarios por la cirugía que se hizo

La influencer se expresó en redes luego de recibir críticas sobre el resultado.

Hoy 10:20
Tamara Báez

Desde hace tiempo que Tamara Báez viene mostrando en sus redes sociales cómo le quedó el cuerpo tras hacerse una liposucción.

Este fin de semana, la influencer se cansó de recibir cuestionamientos por parte de algunas seguidoras que le dicen que su cuerpo no cambió para nada.

La instagrammer mostró cómo le quedó una prenda de vestir que hace rato no usa y les dejó un contundente mensaje a quienes la critican.

“No se imaginan lo contenta que estoy. Hace mil años no me ponía un catsuit. Y me quedé así. ¿Cómo me queda? Mejor que antes. Para los que dicen que mi cirugía no se le ve efecto o qué sé yo”, lanzó Tamara.

La influencer aseguró que está “diez de diez″ y buscó complicidad con su hija Jamaica, que aparece en el video. “¿O no, Jami? ¿Cómo está mamá?“, preguntó. ”Hermosa, diez de diez″, dijo la nena. “Diez de diez, eso es lo único que nos importa a nosotras”, cerró.

