Buscan a sujetos que violentaron una casa rodante y escaparon con bienes de valor

Un nuevo robo fue denunciado en la Comisaría 50, en Las Termas de Río Hondo, tras detectarse el faltante de múltiples bienes desde una casa rodante ubicada en un terreno del barrio San Lorenzo.

Hoy 11:54

El denunciante informó que al presentarse en el lugar, alrededor de las 16:30, notó que la puerta de ingreso había sido violentada y que desconocidos le sustrajeron una importante cantidad de objetos, entre ellos ruedas, un aire acondicionado, colchón, antecarpa, ropa de cama, cortinas y otros elementos de uso personal.

El hecho habría ocurrido en inmediaciones de calles Epecuén y Las Lajas, sin que hasta el momento se pueda precisar fecha ni horario exacto del robo, ni la identidad de los autores.

La causa fue caratulada como Robo, con intervención de la Fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien ordenó dar participación al Departamento Robo y Hurto para las tareas investigativas correspondientes.