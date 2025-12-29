Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 DIC 2025 | 30º
X
Policiales

Buscan a sujetos que violentaron una casa rodante y escaparon con bienes de valor

Un nuevo robo fue denunciado en la Comisaría 50, en Las Termas de Río Hondo, tras detectarse el faltante de múltiples bienes desde una casa rodante ubicada en un terreno del barrio San Lorenzo.

Hoy 11:54
Foto de archivo.

El denunciante informó que al presentarse en el lugar, alrededor de las 16:30, notó que la puerta de ingreso había sido violentada y que desconocidos le sustrajeron una importante cantidad de objetos, entre ellos ruedas, un aire acondicionado, colchón, antecarpa, ropa de cama, cortinas y otros elementos de uso personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho habría ocurrido en inmediaciones de calles Epecuén y Las Lajas, sin que hasta el momento se pueda precisar fecha ni horario exacto del robo, ni la identidad de los autores.

La causa fue caratulada como Robo, con intervención de la Fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien ordenó dar participación al Departamento Robo y Hurto para las tareas investigativas correspondientes.

TEMAS Las Termas de Río Hondo robo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Insólito episodio en pleno centro: una trabajadora sexual retuvo a un cliente por negarse a pagar
  2. 2. El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º
  3. 3. Denuncian a un contador y a una profesora por una estafa de cinco mil dólares
  4. 4. Susto en Selva: se incendió la carga de carbón de un camión en plena estación de servicio
  5. 5. Con una multitudinaria misa, la Catedral Basílica celebró el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT