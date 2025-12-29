Oficial: Boca confirmó que Claudio Úbeda seguirá como DT en 2026

El entrenador tiene contrato vigente hasta junio del próximo año. El equipo Xeneize comenzará la pretemporada el próximo viernes 2 de enero.

Hoy 12:05

Sobre el cierre del 2025, lo que era un secreto a voces se confirmó: Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026. Con contrato vigente hasta junio del año próximo, Juan Román Riquelme decidió no modificar el plan y ratificó al Sifón como DT del Xeneize para la próxima temporada, donde la Copa Libertadores volverá a ser el eje principal.

Más allá de las dudas que surgieron por la falta de reacción del equipo en algunos partidos, el polémico cambio del Changuito Zeballos ante Racing y las declaraciones de Marcelo Delgado, la postura del presidente se mantuvo firme. La derrota en el clásico de semifinales no alteró la confianza construida en meses de trabajo, algo que Riquelme le comunicó personalmente al entrenador.

En la dirigencia destacan cómo Úbeda asumió el liderazgo tras el doloroso fallecimiento de Miguel Ángel Russo, acompañado por Juvenal Rodríguez como mano derecha. Su forma de trabajo, en continuidad con la semilla que dejó “Miguelo”, es muy valorada en La Ribera, incluso por los propios futbolistas.

El respaldo no es solo institucional. El DT logró generar una sinergia con los referentes del plantel, lo que se traduce en un clima de conformidad generalizada en Ezeiza. Por ese motivo, fue ratificado en el cargo, aunque en el club siempre aclararon que no era necesario un anuncio formal, ya que el vínculo estaba vigente.

Lo que resta definir es el aspecto contractual. Hoy, Úbeda tiene contrato hasta junio de 2026, pero firmado originalmente como ayudante del cuerpo técnico. La incógnita pasa por saber si se respetará ese acuerdo o si ambas partes firmarán uno nuevo hasta diciembre de 2026, ya con el cargo de DT formalizado.

¿Sumará un nuevo ayudante?

Por ahora, no hay certezas sobre si el Sifón incorporará otro asistente a su cuerpo técnico. Lo único claro es que, en caso de sumar a alguien, no será del club, ya que Riquelme no quiere desarmar la estructura de Inferiores. Hoy, Úbeda sigue trabajando únicamente junto a Juvenal Rodríguez, algo poco habitual en un cuerpo técnico de Primera División.

Con el respaldo dirigencial y del plantel, Boca ya planifica el 2026 con Úbeda al mando y la ilusión intacta de volver a ser protagonista en el máximo certamen continental.