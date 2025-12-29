Suspendieron la licencia de conducir de Valeria Aquino tras el video viral de su hija

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte luego de que se difundieran imágenes de la niña de 12 años manejando un vehículo.

Hoy 12:27

Valeria Aquino, expareja de El Polaco, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de publicar en redes sociales un video donde su hija de 12 años aparece conduciendo una camioneta en una ruta rural. El episodio, ocurrido el pasado 25 de diciembre, no pasó desapercibido y en pocas horas generó un aluvión de críticas, repudios y preocupación por parte de usuarios de internet y organismos oficiales. La situación escaló rápidamente, al punto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino, medida que ya comenzó su proceso para hacerse efectiva.

Posteo

La viralización del video encendió las alarmas entre los especialistas en seguridad vial, quienes advirtieron sobre el riesgo que implica permitir que una menor tome el volante, incluso en caminos rurales. En las imágenes, Alma, la hija que Valeria tuvo con el músico conocido como El Polaco, aparecía sentada al mando del vehículo mientras la madre la filma y la alienta. El trayecto, de tierra y sin tránsito denso, fue escenario de esta escena que, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Frente al revuelo, el Ministerio de Transporte confirmó que se iniciaron los trámites para suspender de manera preventiva la licencia de conducir de Valeria por “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”. El comunicado oficial no dejó margen para dudas: “La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.