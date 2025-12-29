Se perdió Simona, una perrita salchicha del barrio 8 de Abril

La mascota desapareció la noche del domingo y su dueña, una niña con parálisis cerebral, la extraña mucho y necesita recuperarla cuanto antes.

Hoy 13:06

Simona, una perrita salchicha de 11 meses, se extravió anoche alrededor de las 22 horas en el barrio 8 de Abril.

La mascota pertenece a la hija de una familia del barrio, quien padece parálisis cerebral, por lo que su ausencia causa gran preocupación.

La perrita tiene manchitas marrones en la cara y llevaba puesto un pequeño collarcito al momento de perderse. Cualquier información sobre su paradero será de gran ayuda para la familia.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al teléfono 3853-103012. La familia agradece cualquier colaboración para reunir a Simona con su dueña lo antes posible.