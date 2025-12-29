Se extravió Catriel en el barrio Autonomía: piden ayuda para encontrarlo

El perrito desapareció el domingo 28 de diciembre por la mañana y su familia pide colaboración a los vecinos para poder encontrarlo lo antes posible.

Hoy 13:14

Catriel, un perro que reside en la calle Luis Pintos 715 B del barrio Autonomía, se perdió la mañana del domingo 28 de diciembre.

Su familia realiza un llamado a la solidaridad de los vecinos y solicita cualquier tipo de información que pueda ayudar a localizarlo.

Quienes lo hayan visto o tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 11-6828-2110. La familia agradece la difusión del aviso para poder reunir a Catriel con sus dueños lo antes posible.