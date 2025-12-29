La fuerte decisión que tomó Juan Román Riquelme con un jugador que podría irse de Boca

La dirigencia del Xeneize considera que es el momento indicado para hacer caja y no descarta negociar la salida del futbolista en enero si llega una oferta.

Hoy 14:47

Kevin Zenón aparece como uno de los nombres que Boca podría negociar en el próximo mercado de pases. En la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme consideran que es un buen momento para hacer caja y no descartan su salida en enero si llega una oferta que cumpla con las pretensiones económicas del club.

Desde España, el Levante sigue de cerca la situación del volante correntino. Según informó el sitio especializado Fichajes.net, el conjunto valenciano lo tiene en carpeta por su versatilidad ofensiva y su capacidad para desequilibrar por las bandas. El interés fue ratificado por el periodista español Aaron Domínguez, quien confirmó el seguimiento desde Europa.

Pero el Levante no es el único. Bologna también aparece en el radar y se suma a la lista de interesados. El club italiano atraviesa un gran presente, se consolidó como uno de los equipos más competitivos del último tiempo y pelea en la Europa League, un escenario que eleva la exigencia y podría limitar los minutos de Zenón en caso de llegar.

Lo cierto es que el ciclo del ex Unión en Boca parece ingresar en su recta final. Enero asoma como un mes clave para definir su futuro, luego del intento frustrado de emigrar al fútbol griego en el último mercado.

Sin embargo, no todos piensan igual en el mundo Boca. Según informó el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, Zenón sería el futbolista elegido por la dirigencia para vender. Pero la postura de Claudio Úbeda es diferente.

El entrenador confía en recuperar el nivel que el mediocampista mostró en 2024 y apuesta a darle una nueva oportunidad. La decisión final dependerá de qué pesa más: la necesidad institucional de concretar una venta o el respaldo del cuerpo técnico para intentar relanzarlo dentro del plantel.