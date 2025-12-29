La canasta básica alimentaria ya supera los $490 mil en Santiago del Estero

Un relevamiento del ISEPCI reveló que la carne volvió a liderar los aumentos en los barrios de la ciudad capital.

En los barrios de la ciudad capital, los precios siguen mostrando una tendencia preocupante. Según el último relevamiento realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), una familia necesitó más de $491.000 durante el mes de noviembre para cubrir únicamente la canasta básica de alimentos.

En tanto, la canasta básica total, que incluye bienes y servicios como educación, salud, transporte y vestimenta, alcanzó casi los $1.105.000, registrando una baja mensual del 0,89%, aunque los valores continúan siendo elevados para los hogares.

En diálogo con Noticiero 7, Luján Gerez, referente de ISEPCI, explicó que el rubro carnicería volvió a liderar los aumentos, con una suba del 3,80% mensual, consolidándose como el sector con mayor impacto en el presupuesto familiar. En la comparación interanual, el incremento alcanza el 60,20%, superando ampliamente a otros rubros.

Por su parte, almacén (-1,93%) y verdulería (-0,90%) registraron leves descensos durante el último mes. Sin embargo, desde el organismo aclararon que estas bajas no resultan significativas si se analizan los aumentos acumulados a lo largo del año: 23,58% en frutas y verduras y 12,11% en almacén.

El relevamiento se realiza en comercios de cercanía, como almacenes y negocios barriales, donde los precios suelen tener un comportamiento diferente al de las grandes cadenas de supermercados.

Desde ISEPCI también manifestaron su preocupación por la caída sostenida del consumo, una situación que se replica a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una baja interanual del 4,1%, reflejando la dificultad de las familias para afrontar los gastos básicos.