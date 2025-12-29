Sarmiento confirmó la continuidad de Axel Ochoa y oficializó la llegada de Brian Pinto

El Profe sigue armando su plantel para la temporada 2026, que lo tendrá participando en al Copa Argentina y el Torneo Federal A.

Sarmiento de La Banda continúa avanzando en el armado del plantel para la temporada 2026, que lo tendrá como protagonista en el Torneo Federal A y en la Copa Argentina, donde enfrentará a Lanús en los 32avos de final.

En ese contexto, el club bandeño confirmó este lunes la continuidad de Axel Ochoa y oficializó la incorporación de Brian Pinto, volante proveniente de Unión Santiago, reforzando dos sectores importantes del equipo.

El lateral izquierdo Axel Ochoa seguirá ligado al “Profe” luego de llegar a un acuerdo para extender su vínculo. En tanto, Brian Pinto, mediocampista santiagueño, se suma como refuerzo tras su paso por Unión Santiago.

Ambos futbolistas estarán a disposición del flamante entrenador Víctor Riggio, quien busca conformar un plantel competitivo y con identidad, apuntando a pelear en los primeros puestos en el Federal A y realizar una buena campaña en la Copa Argentina.