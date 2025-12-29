El vestido de Pampita en Punta del Este que se volvió viral y marcó tendencia este verano

La modelo y conductora deslumbró con una prenda roja de bordado calado y motivos florales durante su estadía en el exclusivo balneario uruguayo.
Carolina “Pampita” Ardohain volvió a convertirse en tendencia durante su paso por Punta del Este, donde fue fotografiada recorriendo distintos locales con un impactante vestido rojo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La prenda elegida por la modelo se destaca por su delicado bordado calado con motivos florales, un diseño artesanal que combina elegancia y frescura, ideal para un look romántico, femenino y plenamente veraniego.
El intenso color rojo no solo realza los detalles del vestido, sino que además potencia el bronceado, transformándolo en una pieza protagonista tanto para paseos diurnos como para salidas relajadas en la costa esteña. Una vez más, Pampita reafirmó su lugar como referente indiscutida de la moda y el estilo.