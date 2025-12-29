Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 DIC 2025 | 28º
X
Locales

Fuentes recibió a los estudiantes que diseñaron un modelo de página web para la Dirección de la Juventud

La intendente Norma Fuentes mantuvo una reunión con los egresados del Instituto Tecnológico, quienes diseñaron un modelo de página web para la Dirección de la Juventud.

Hoy 20:57
Norma Fuentes estudiantes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió a egresados del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), quienes diseñaron un modelo de página web para la Dirección de la Juventud como proyecto de investigación académica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participaron del encuentro los jóvenes Fabricio Carol, María Olivares, Rodrigo Ayala y Manuel Amura; acompañados por la docente Mónica Gialeola y el director del ITSE, Mario Benavente. Además, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y el director de la Juventud, Luis Llanos.

La jefa comunal reconoció "el talento y la creatividad de los jóvenes santiagueños que, gracias a la formación tecnológica de excelencia que reciben en el ITSE, pueden desarrollar proyectos innovadores que les faciliten los trámites y consultas a los vecinos".

Por su parte, los estudiantes agradecieron al gabinete municipal "por brindarnos la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos al servicio de la mejora de la gestión pública".

TEMAS Norma Fuentes Municipalidad de la Capital Dirección de la Juventud

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Insólito episodio en pleno centro: una trabajadora sexual retuvo a un cliente por negarse a pagar
  2. 2. El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º
  3. 3. Denuncian a un contador y a una profesora por una estafa de cinco mil dólares
  4. 4. Impresionante video I Las llamas consumieron un auto sobre la Ruta 34 y su conductor se salvó de milagro
  5. 5. Con una multitudinaria misa, la Catedral Basílica celebró el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT