Fuentes recibió a los estudiantes que diseñaron un modelo de página web para la Dirección de la Juventud

Hoy 20:57

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió a egresados del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), quienes diseñaron un modelo de página web para la Dirección de la Juventud como proyecto de investigación académica.

Participaron del encuentro los jóvenes Fabricio Carol, María Olivares, Rodrigo Ayala y Manuel Amura; acompañados por la docente Mónica Gialeola y el director del ITSE, Mario Benavente. Además, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y el director de la Juventud, Luis Llanos.

La jefa comunal reconoció "el talento y la creatividad de los jóvenes santiagueños que, gracias a la formación tecnológica de excelencia que reciben en el ITSE, pueden desarrollar proyectos innovadores que les faciliten los trámites y consultas a los vecinos".

Por su parte, los estudiantes agradecieron al gabinete municipal "por brindarnos la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos al servicio de la mejora de la gestión pública".