Central Córdoba anunció oficialmente a Lucas Bernabéu como nuevo refuerzo

El defensor santiagueño se suma al Ferroviario proveniente de Belgrano de Córdoba.

29/12/2025

Central Córdoba anunció de manera oficial la incorporación de Lucas Bernabéu, defensor central de 21 años, que se convierte en el primer refuerzo del club para la temporada 2026.

El zaguero nacido en Santiago del Estero, llega proveniente de Belgrano de Córdoba, institución en la que se formó futbolísticamente. Bernabéu firmó un contrato por dos años, que lo vinculará con el Ferroviario hasta el 31 de diciembre de 2027.

La llegada del defensor apunta a reforzar una zona clave del equipo. Con este movimiento, la dirigencia da el primer paso en el armado del plantel que buscará ser competitivo en la exigente temporada 2026 del fútbol argentino.