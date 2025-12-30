Deuda: Economía enfrenta un escenario de vencimientos en pesos muy desafiante al inicio del 2026

En el primer cuatrimestre hay obligaciones en moneda local por unos $87 billones, pero de ellos se estima que la mitad es intraestado. El Gobierno busca evitar una sobre oferta de pesos.

Por Carlos Lamiral, en diario Ámbito

El Ministerio de Economía tiene un escenario desafiante en el primer cuatrimestre del año en lo relacionado a vencimientos de deuda en moneda local. Se estima que en el primer cuatrimestre del año llegaría a unos $87 billones.

Se trata de colocaciones de bonos y letras que se fueron llevando a cabo este año pero con un horizonte de no mas de seis meses, debido al escenario de desconfianza generado en medio del clima electoral.

Eso fue provocando que se registre una acumulación de vencimientos en el arranque del 2026. Hay que tomar en cuenta que también los operadores de los mercados esperaban un salto cambiario para los primeros meses del año próximo.

Todo ello determinó que el horizonte te colocaciones se fuera haciendo cada vez mas estrecho. No obstante, en las ultimas licitaciones el Palacio de Hacienda ha tratado de estirar vencimientos para luego de abril y hasta los primeros meses de 2027.

El Gobierno busca evitar una sobre oferta de pesos

Entre otras razones, el Gobierno necesita ir reduciendo la potencial oferta de pesos mes a mes a lo largo del año entrante si es que pretende comprar reservas, tal cual lo anunció hace una semana. Lo que va a tratar es evitar que se junten compromisos a pagar en pesos con la emisión de moneda necesaria para comprar dólares. De lo contrario podría estar obligado a subir tasas de interés para evitar que los pesos se vuelquen al mercado generando inflación, o que se corra al dólar, lo que también tendría el mismo efecto.

En enero, de acuerdo con estimaciones de Adcap Grupo Financiero y del economista Federico García Martínez, vencerán poco mas de $31 billones, de los cuales unos $19 billones corresponden a bonos de tasa fija. Es de recordar que, de acuerdo con estimaciones privadas, la mitad de los bonos emitidos están en poder de las propias agencias y dependencia del Estado.

En febrero hay compromisos por otros $24,8 billones, casi todos en bonos de tasa fija, mientras que en marzo serán otros $12,6 billones, de los cuales algo mas de la mitad son bonos dólar linked y el resto duales.

En abril vuelve a subir el monto de vencimientos por otros $19,2 billones, de los cuales el 70% son con rendimiento fijo.

No es descartar que, para emprolijar el escenario, el Tesoro lleve a cabo en los próximos días un canje de deuda intraestado, como lo ha hecho en otras oportunidades en las que se acumulan abultadas obligaciones de deuda en pesos.

El primer llamado a licitación de enero será el 14, con la publicación del menú de bonos el 12 y la liquidación de la operación el 16. Las fechas del segundo llamado serán el 28, 26 y 30, respectivamente.