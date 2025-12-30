Un sujeto pasará seis meses en prisión por el robo de una maceta

El hombre fue condenado tras un juicio abreviado en el que, previo al reconocimiento del hecho, se acordó la pena. Ocurrió en Catamarca.

Hoy 05:55

Un hombre fue condenado a seis meses y quince días de prisión efectiva en un juicio abreviado realizado en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Andalgalá, tras ser hallado culpable de intentar hurtar una maceta del interior de una vivienda.

El condenado es Juan Pablo Martel, quien fue encontrado responsable de los delitos de violación de domicilio y hurto en grado de tentativa, en concurso ideal y en carácter de autor.

La sentencia fue homologada por el juez de Control de Garantías, Martín Maturano, luego de un acuerdo entre el fiscal Martín Camps y la defensora oficial Cecilia Ontivero.

Durante la audiencia, precisa El Esquiú de Catamarca, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos. El ilícito ocurrió el pasado 14 de diciembre de 2025.

Martel ingresó sin autorización a un domicilio de la ciudad de Andalgalá y se apoderó de una maceta que estaba en el interior. Sin embargo, el robo se vio frustrado por la intervención de la dueña de casa. Al escuchar ruidos, la mujer salió y sorprendió al ladrón con el objeto en sus manos.

Al notar que la víctima le tomaba fotografías con su celular, Martel arrojó la maceta, saltó la verja y huyó, siendo detenido posteriormente gracias a la investigación policial.