Meta adquiere Manus, la startup de IA que revolucionó Silicon Valley

Meta Platforms concretó la adquisición de Manus, una startup de inteligencia artificial con sede en Singapur, que ha generado gran interés en Silicon Valley desde su lanzamiento. Manus se destacó por un video de demostración que se volvió viral, mostrando un agente de IA capaz de realizar tareas como seleccionar candidatos para trabajos, planificar vacaciones y analizar carteras de inversión. La empresa afirmó que su tecnología superaba a la de OpenAI.

En abril, apenas semanas después de su lanzamiento, Benchmark lideró una ronda de financiamiento de 75 millones de dólares, valorando a Manus en 500 millones de dólares. El socio general Chetan Puttagunta se unió a la junta directiva. Según medios chinos, otros inversores importantes, como Tencent y ZhenFund, también habían invertido en Manus en una ronda previa de 10 millones de dólares.

A pesar de que Bloomberg cuestionó el modelo de negocio de Manus al comenzar a cobrar 39 o 199 dólares al mes por el acceso a sus modelos de IA, la compañía anunció recientemente que había alcanzado más de un millón de usuarios y superado los 100 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes.

Las negociaciones entre Meta y Manus comenzaron cuando la startup buscaba una nueva ronda de financiamiento, y se informó que Meta pagará 2 mil millones de dólares, la misma valoración que Manus buscaba en su próxima ronda.

Para Mark Zuckerberg, quien ha apostado el futuro de Meta en la inteligencia artificial, Manus representa un producto de IA que ya genera ingresos, en un momento en que los inversores están cada vez más preocupados por el gasto de 60 mil millones de dólares en infraestructura de Meta.

Meta anunció que mantendrá a Manus funcionando de manera independiente, mientras integra sus agentes en Facebook, Instagram y WhatsApp, donde ya está disponible su propio chatbot, Meta AI.

Sin embargo, existe un aspecto a considerar: Manus fue fundada por emprendedores chinos que establecieron la empresa matriz Butterfly Effect en Pekín en 2022 antes de trasladarse a Singapur. Esto ha generado inquietudes en Washington, especialmente por parte del senador John Cornyn, quien ha criticado la inversión de Benchmark en la empresa, cuestionando si es prudente que los inversores estadounidenses subsidien a un adversario en el ámbito de la IA.

Meta ya ha declarado que, tras la adquisición, Manus no tendrá vínculos con inversores chinos y dejará de operar en China. Un portavoz de Meta afirmó: "No habrá intereses de propiedad china en Manus AI tras la transacción, y Manus AI interrumpirá sus servicios y operaciones en China".