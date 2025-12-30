Una nueva plataforma de ecommerce china se suma a Shein, Temu y AliExpress

Caló entre la Generación Z por vender moda y accesorios baratos, e imitar diseños de marcas de lujo y facilitar compras mediante enlaces en TikTok y Telegram.

Hoy 06:18

Una temible competencia le salió a la hegemonía que vienen ejerciendo en el ecommerce las plataformas chinas Shein, Temu, y AliExpress, y se llama Hacoo, anteriormente conocida como SaraMart.

Es una marketplace online de origen asiático que ofrece 30 millones de diferentes tipos de productos: ropa, calzado, electrónica, accesorios e incluso de segunda mano, a mejores precios inclusive que los de sus connacionales, de acuerdo a lo relevado por la agencia Noticias Argentinas.

Se ha vuelto viral, especialmente entre la Generación Z, por vender moda y accesorios a valores muy bajos, imitando diseños de marcas de lujo y facilitando la compra a través de enlaces de redes sociales como TikTok y Telegram.

Para usarla es preciso descargar la app, aunque no siempre se necesita registración, a fin de acceder a productos "inspirados" en marcas famosas mediante los enlaces que los influencers comparten en sus perfiles.

Se trata de un proceso que requiere cuidado al revisar detalles del producto y el vendedor.

Aunque la app dice ser "comprometida con la propiedad intelectual", vende productos que se parecen mucho a las marcas de lujo, aunque no son las originales.

Por eso se recomienda precaución y revisar bien los detalles antes de comprar, ya que es una plataforma con ciberseguridad a considerar.

Sede en Irlanda

En su sitio web, únicamente se menciona su sede en Irlanda, así como los enlaces a la aplicación disponible en Google Play y App Store.

Además, Hacoo parece ser una especie de rebranding de SaraMart, un marketplace anterior que operaba a través de una aplicación similar y cuya página web sugiere un posible regreso en el futuro.

Las indagaciones en redes sociales revelan que algunos usuarios ya realizaban compras en SaraMart antes de la transición a Hacoo, lo que contribuyó a consolidar su base de clientes en Europa, con un énfasis particular en España, donde la aceptación de la plataforma ha sido notable.

Hacoo ha implementado una estrategia similar a la de otras plataformas de comercio electrónico, basada en una oferta variada y precios competitivos, complementada por una agresiva campaña de marketing.

A través de TikTok, los usuarios pueden visualizar hauls de productos como zapatillas Adidas, sandalias Birkenstock o chaquetas North Face a precios notablemente inferiores a los que se encuentran en tiendas oficiales.

Intermediación

Hacoo no comercializa directamente sus productos, sino que actúa como intermediario entre vendedores y compradores, una modalidad que podría facilitar la inclusión de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, de los cuales la empresa no sería directamente responsable.

Por esta razón, han reafirmado su compromiso con la legalidad y han dispuesto un correo electrónico para que los usuarios reporten cualquier infracción.

Un elemento crucial en la estrategia de Hacoo es su utilización de enlaces compartidos en redes sociales y grupos de Telegram, que permiten acceder a productos que, de otro modo, no se encuentran fácilmente en la aplicación.

La aplicación no permite la búsqueda directa de marcas reconocidas, pero los usuarios han descubierto métodos alternativos para acceder a productos de grandes marcas.

A través de enlaces en Telegram y TikTok, es posible localizar artículos que no aparecen en las búsquedas internas de la aplicación.

La aplicación Hacoo ha logrado una destacada calificación de 4.2 en Google Play, recibiendo opiniones diversas, aunque la mayoría de los usuarios resalta la eficiencia en las entregas y la calidad de los productos al recibirlos.

Según los datos de SimilarWeb, Hacoo se encuentra entre las aplicaciones de compras más populares en España, liderando la lista en la App Store y ocupando el puesto 15 en Google Play, justo detrás de gigantes como Amazon, AliExpress y Shein, aunque su popularidad está en rápido ascenso.

Para muchos usuarios, la experiencia de compra en Hacoo ha sido muy positiva.

La aplicación cumple con los plazos de entrega y ofrece productos en óptimas condiciones, lo que ha ayudado a forjar una base de clientes fieles en España.