Córdoba endurece sanciones y modifica su Código de Convivencia

Es para la negativa a identificarse y evitar controles policiales. Se definieron como contravenciones la agresión a personal educativo, de salud, de seguridad y bomberos, y la disposición ilegal de basura y fiestas clandestinas.

En un clima de tensión política, la Legislatura de Córdoba aprobó el lunes a la noche algunas modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana, aunque varios de los puntos más sensibles quedaron postergados para el próximo año.

La sesión estaba convocada para las 14.30, pero su inicio se retrasó unas tres horas en medio de discusiones internas.

El tratamiento del Código de Convivencia avanzó, aunque desde el oficialismo se confirmó que aspectos vinculados a naranjitas, cuidacoches y limpiavidrios quedaron diferidos para febrero de 2026.

Por amplia mayoría, la Unicameral aprobó sanciones más severas para faltas como negarse sin justificación a identificarse, brindar datos falsos y evitar controles policiales, entre otras.

Además, estableció como contravenciones la agresión a personal educativo, de salud, de seguridad y bomberos, y la disposición ilegal de basura y la organización de fiestas clandestinas.

Otro de los ejes de la jornada legislativa era la modificación de la Ley de Tránsito, una iniciativa que se venía discutiendo desde hace meses y que busca adecuar la normativa a nuevas tecnologías, como la incorporación obligatoria de luces diurnas (DRL) en los vehículos, entre otros puntos de actualización.

La sesión también estaba marcada por un episodio de fuerte contenido político y que anticipaba rispideces por la elección de autoridades al frente de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo encargado de supervisar el funcionamiento del Servicio Penitenciario cordobés, que fue creado hace unas semanas en medio de polémica.