Ucrania afirma que Rusia inventó un ataque a la residencia de Putin

“No se produjo ningún ataque de ese tipo", aseguró el canciller, Andrii Sibiga. El Kremlin afirmó que no revelará cómo revisará exactamente su postura en las negociaciones de paz.

Hoy 09:42

Rusia no ha entregado "pruebas plausibles" que respalden su afirmación de que Kiev lanzó un ataque a gran escala con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin, afirmó el canciller ucraniano este martes.

"Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto 'ataque de Ucrania a la residencia de Putin'. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, en la red social X.

También lamentó las condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán.

"Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras", añadió, y consideró que "socavan el proceso de paz constructivo que actualmente avanza".

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

El Kremlin también aseguró que su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania sufriría un "endurecimiento" como consecuencia del supuesto ataque, al tiempo que rechazó dar pruebas, como pide Ucrania, porque todos los drones "fueron derribados".

"No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fueron derribados", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y dijo que en todo caso habría que preguntar al Ministerio de Defensa si hay posibles restos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron el domingo en Florida para buscar una resolución del conflicto, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Zelenski calificó el lunes las acusaciones del ataque con drones de "mentira", destinada según él a preparar nuevos ataques contra Kiev y a "socavar" los esfuerzos diplomáticos entre Ucrania y Estados Unidos.

El Kremlin endurecerá su postura

El Kremlin no reveló este martes cómo revisará exactamente su postura en las negociaciones de paz en Ucrania tras acusar a Kiev de un ataque masivo con drones contra una residencia de Putin.

"La postura negociadora va a cambiar, se va a endurecer", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, sin ofrecer más detalles.

Al ser preguntado cómo endurecerá la postura rusa, Peskov replicó que al igual que la posición negociadora anterior, esto "no se hará público".

A la vez, insistió en que Moscú planea continuar su diálogo con Washington pese a este revés en las conversaciones de paz.

"Rusia no se sale del proceso negociador. Rusia, naturalmente, continuará las negociaciones y el diálogo, en primer lugar, con los estadounidenses", subrayó.

Peskov lamentó que muchos medios occidentales le "siguen el juego" al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien "intenta negar" el ataque a la residencia del jefe del Kremlin en la región rusa de Nóvgorod.