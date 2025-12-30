Estudiantes anunció la continuidad de Eduardo Domínguez como DT: por cuántos años firmó

El Pincha comunicó de manera oficial la renovación del contrato del entrenador campeón del último Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Hoy 09:45

Eduardo Domínguez continuará como entrenador de Estudiantes de La Plata. El club anunció de manera oficial la renovación del contrato del “Barba” por dos temporadas, asegurando la continuidad del ciclo más estable de la Primera División.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estamos felices de que Eduardo y su equipo se queden en casa. Todavía tenemos un largo camino por recorrer juntos”, expresaron desde la institución en el comunicado oficial con el que se confirmó la continuidad del técnico nacido en Lanús.

Con Domínguez al mando, el Pincha afrontará un 2026 cargado de desafíos. Competirá en el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Argentina y la Copa Libertadores de América, además de una agenda de finales que elevan la exigencia del calendario.

La reciente consagración en San Nicolás le abrió al León nuevas oportunidades: disputará la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa de Campeones, un certamen triangular que también se jugará el próximo año.

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes

Desde su llegada en marzo de 2023, Domínguez dirigió 157 partidos, con un balance de 71 triunfos, 41 empates y 45 derrotas. Además, conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga Profesional 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

A nivel internacional, el equipo también fue protagonista: alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 y de la Copa Libertadores 2025, quedando eliminado por penales en ambas ocasiones, la última frente a Flamengo, luego campeón.

Fiel a su estilo, Domínguez mantiene la ambición intacta. En su presentación como DT del Pincha fue claro: “No quedarnos con lo logrado, sino recordar cómo lo conseguimos. Tenemos un largo camino por recorrer”. Esa premisa seguirá guiando a Estudiantes en un 2026 repleto de objetivos.