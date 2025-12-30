Murió un hombre tras ahogarse en una cascada cercana a La Cumbrecita

El hecho ocurrió en una zona turística del Valle de Calamuchita. Pese a los intentos de reanimación, no se logró salvarlo.

Hoy 09:58

Un hombre de 35 años falleció este lunes aparentemente luego de ahogarse en una cascada de La Cumbrecita, en el Valle de Calamuchita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Personal policial fue alertado sobre la situación y, al llegar al lugar, encontró a una persona realizándole maniobras de RCP.

Los efectivos continuaron con los intentos de reanimación durante unos 20 minutos, aunque sin resultado positivo. Un servicio de emergencia constató su deceso, informó la Policía.

El fallecido y su acompañante serían oriundos de la ciudad de Córdoba, informa Cadena 3.

Se dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del episodio.