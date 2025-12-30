Legislatura Provincial: Silva Neder recibió al ministro Atilio Chara por el presupuesto 2026

El encuentro se dio en el marco del análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto 2026, que será tratado por la Comisión Mixta y luego por la Cámara de Diputados.

El vicegobernador de la provincia y presidente natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, recibió este martes al ministro de Economía, Atilio Chara, en el marco de la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto 2026, remitido por el Poder Ejecutivo para su análisis en la Comisión Mixta de Legislación General, Economía, Presupuesto y Hacienda, previo a su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El titular de la cartera económica concurrió al cuarto piso de la Legislatura provincial acompañado por su equipo técnico, integrado por los contadores públicos Leopoldo David, Miguel Jaimez, Alberto Paz, Gustavo Abdala, Francisco Yunes y Eugenia Agüero.

También participaron del encuentro el vicepresidente primero de la Legislatura, Juan Manuel Beltramino; la vicepresidenta segunda, Nilda Moyano; el secretario Legislativo, Luis Herrera; la secretaria Administrativa, Soledad Vittar; el director general Legislativo, Fernando Ribas; y el director de Información Parlamentaria, Germán Abdenur.

Durante la reunión, las autoridades destacaron que el resultado financiero previsto para el ejercicio 2026 es superavitario, al igual que en períodos anteriores, y señalaron que el proyecto se ajusta a la Ley de Responsabilidad Fiscal N.º 25.917 y sus complementarias, así como a la Ley N.º 6.933 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial.

En ese marco, indicaron que el presupuesto fue elaborado con un volumen de gastos que permita sostener el alto nivel de actividad registrado en los últimos años en la provincia, manteniendo un fuerte acento en la inversión pública.

Asimismo, remarcaron que se prioriza el gasto en Educación, conforme a los compromisos asumidos con la Nación en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, y se asignan recursos a Vivienda, con especial énfasis en viviendas sociales, además de Salud, Seguridad y Desarrollo Económico, con importantes inversiones en infraestructura vial y energética, turismo, provisión de agua potable y otras áreas estratégicas.

Finalmente, subrayaron que la sanción del Presupuesto antes del inicio del ejercicio fiscal resulta clave para una correcta ejecución de las políticas públicas, por lo que solicitaron a los diputados provinciales avanzar con el tratamiento de esta ley fundamental.