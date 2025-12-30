Ingresar
El llamativo gesto de Wanda Nara con Martín Migueles que reaviva versiones de crisis

La empresaria sorprendió con una actitud que no pasó desapercibida y volvió a despertar rumores.

En las últimas horas, Wanda Nara volvió al centro de la escena. Esta vez, no lo hizo por su trabajo sino por una posible crisis dentro de su pareja.

Hace unos días se viene hablando de que la mediática no tomó para nada bien los rumores de infidelidad de su pareja Martín Migueles. Ahora, para alimentar esta situación, surgió un dato que salió de las redes.

La mediática tomó la decisión de no seguir a su novio, un gesto que incrementa las versiones de que estarían peleados o la crisis podría haberse profundizado.

La novedad surgió a partir de un posteo que hizo la cuenta de X de El Ejército de LAM que confirmó que Wanda no sigue más a Migueles en Instagram.

Esta acción de la empresaria es idéntico al que, en numerosas oportunidades, hizo con sus otras parejas mediáticas: Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante. Con los tres tuvo la misma actitud en la previa a alguna de sus separaciones o peleas más conocidas.

