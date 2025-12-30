Ingresar
Presupuesto 2026: convocan a sesión extraordinaria para el 6 de enero en la Legislatura Provincial

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Silva Neder, a pedido de bloques legislativos y conforme a lo establecido por la Constitución provincial y el Reglamento Interno.

Hoy 10:39

Dando respuesta al pedido cursado por diputados de los bloques del Frente Encuentro Cívico y Frente Fuerza Patria Peronista, y considerando que la presentación se encuadra en los términos del artículo 131° de la Constitución de la Provincia y del artículo 31° del Reglamento Interno de la Legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder, convocó a sesión extraordinaria del Cuerpo para el martes 6 de enero, a las 10 horas, con la tolerancia reglamentaria, para el tratamiento de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026.

En ese marco, y en relación al Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 remitido por el Poder Ejecutivo Provincial y elevado para su análisis a la Comisión Mixta de Legislación General, Economía, Presupuesto y Hacienda, la Presidencia de la Legislatura formalizó la convocatoria teniendo en cuenta la nota presentada por los bloques mencionados, debidamente firmada por el número de diputados exigido para este tipo de procedimientos.

