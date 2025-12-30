La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil de Claudio "Chiqui" Tapia

La medida fue ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante e incluye a todos los miembros de la comisión directiva del organismo rector del fútbol argentino.

Hoy 11:04

El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de la AFA, de Claudio "Chiqui" Tapia y otros tres dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Entre los dirigentes investigados se encuentran Cristian Malaspina, secretario General de la AFA; y Gustavo Roberto Lorenzo, Director General de la AFA.

Además, el juez habilitó la feria judicial para que se investiguen los hechos que según el ARCA es por apropiación indebida de aportes de la seguridad social por 19 mil millones de pesos.