La confesión de Chicho Serna sobre su salida de Boca, el Consejo de Fútbol y el gesto que tuvo Riquelme

El colombiano explicó por qué dio un paso al costado, reflexionó sobre su rol fuera de la cancha y destacó el respaldo que recibió tras la pandemia.

Hoy 10:18

En una charla distendida, Mauricio Serna analizó por primera vez en profundidad su etapa como dirigente de Boca Juniors, rol que marcó el cierre de un ciclo muy distinto al que vivió durante años como futbolista. El colombiano dejó definiciones fuertes sobre las decisiones que debió tomar y el desgaste que le provocó esa experiencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una extensa entrevista en el stream de Pipe Muñoz, el exmediocampista explicó el difícil paso del vestuario a la oficina. “Entender, analizar y decidir desde afuera no es sencillo”, reconoció, al contar que debió prescindir de amigos por el bien del club, una situación que le permitió comprender actitudes que antes cuestionaba como jugador.

El exintegrante del Consejo de Fútbol aseguró que vivió esa etapa con mucha carga emocional. “Todo lo que hice fue con el corazón”, afirmó, y señaló que el aprendizaje lo acercó a la lógica dirigencial, atravesada por tensiones constantes y miradas opuestas entre futbolistas y conducción.

La etapa se cerró en agosto de 2025, cuando Juan Román Riquelme decidió desarmar el órgano que concentraba las decisiones deportivas, con el objetivo de aliviar el clima interno y externo del club. Sobre ese final, Serna fue contundente: “Sentí que ya no tenía más fuerzas para seguir luchando”.

En la entrevista también hubo espacio para destacar su relación con el actual presidente xeneize. Serna recordó que fue el propio Riquelme quien lo convocó tras la pandemia, pese a haber competido en veredas políticas opuestas dentro del club. Reveló que el llamado llegó el día de su cumpleaños y que dudó en aceptar, aunque finalmente agradeció la oportunidad: “Me volvió a abrir el club. Para mí es grandísimo”, cerró.