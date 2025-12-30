La contadora Soledad Castelli fue excarcelada con una fianza de $30.000.000

Este martes, la contadora María Soledad Castelli obtuvo su excarcelación tras permanecer detenida imputada en una causa por una millonaria estafa.

Hoy 13:00

Este martes, la jueza de Control y Garantías María del Huerto Bravo Suárez resolvió conceder la excarcelación a la contadora María Soledad Castelli, quien se encuentra imputada en una causa por una presunta estafa millonaria. Como condición para recuperar la libertad, la magistrada fijó una fianza real de 30 millones de pesos.

Castelli está acusada de los delitos de estafa, libramiento de cheques sin fondo y amenazas, en concurso real de delitos, en perjuicio de Carlos Rubén Silva, conforme a la imputación formulada por la fiscal Luciana Jacobo, a cargo de la investigación.

Según consta en el expediente judicial, la imputada habría solicitado importantes sumas de dinero a la víctima, las cuales fueron garantizadas mediante la entrega de cheques. No obstante, al intentar cobrarlos, Silva habría sido informado de que los mismos no contaban con fondos, situación que derivó en la correspondiente denuncia penal.

La causa investiga un perjuicio económico que, de acuerdo a las actuaciones, superaría los 120 millones de pesos, motivo por el cual Castelli permaneció detenida mientras se desarrollaban distintas medidas procesales.

Con esta resolución, la imputada podrá afrontar el proceso en libertad, siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia, en tanto la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar su eventual responsabilidad penal en los hechos denunciados.