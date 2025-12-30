Silva Neder destacó el crecimiento histórico del sector agroexportador en la provincia

Santiago del Estero cerró un 2025 récord en exportaciones, lidera el NOA y se posiciona entre las diez provincias con mayor aporte de dólares al país, según datos oficiales del Indec.

Hoy 13:18

Al cierre de un 2025 histórico para el sector agroexportador santiagueño, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, resaltó el desempeño de Santiago del Estero tras conocerse los últimos datos del Indec sobre el Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX). Con un acumulado de U$S 1.513 millones entre enero y noviembre, la provincia no sólo lidera el ranking del Noroeste Argentino (NOA), sino que se ubica en el "Top 10" a nivel nacional.

Silva Neder vinculó estos resultados con una política de Estado sostenida en el tiempo. "Este liderazgo no es fruto del azar. Es la consecuencia directa de un modelo de provincia que iniciara el exgobernador Gerardo Zamora y que está dispuesto a mantener y profundizar el actual gobernador Elías Miguel Suárez, basado en el acompañamiento constante a la inversión privada y el apoyo irrestricto al sector agropecuario", afirmó.

El vicegobernador subrayó que el Estado provincial ha sido un facilitador para que el campo y la industria puedan producir más y mejor. "Hemos generado la infraestructura y la previsibilidad necesaria para que nuestros productores apuesten por Santiago. Hoy vemos los frutos: somos la novena provincia que más dólares aporta al país", señaló.

"Ratificamos nuestro compromiso con el sector productivo. El Gobierno de la Provincia seguirá siendo el principal aliado de quienes invierten y generan trabajo, porque ese es el camino para seguir transformando la realidad de todos los santiagueños", concluyó el vicegobernador.