El Polaco y un mensaje sugestivo tras el video de su hija que generó polémica

El cantante compartió un posteo durante sus vacaciones familiares y fue interpretado como una indirecta a Valeria Aquino.

Hoy 16:17

Hace varios días, Valeria Aquino, expareja de El Polaco, generó polémica en redes al publicar un video en el que se ve a Alma, la hija que tienen en común, conduciendo un auto con apenas 12 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque se esperaba la reacción del cantante en pleno escándalo, todo indica que prefirió mantenerse al margen, al menos públicamente. Sin embargo, su última publicación en su cuenta de Instagram fue interpretada por sus seguidores como una clara indirecta hacia Aquino.

El músico posteó una foto en la que se muestra muy feliz junto a su novia, Barby Silenzi y sus hijas Sol, Abril y Alma desde la playa. A pie de publicación escribió: “Gracias Dios por la hermosa familia que me diste. Lo más preciado que tengo, soy muy feliz”.

La vinculación entre este posteo y Valeria tiene que ver con unas recientes declaraciones que dio el artista en Bondi Live. Con respecto a la relación que lleva con sus exparejas, aseguró: “Me llevo bien, pero es un minuto a minuto. A veces está todo bien y muchas otras no. Lo más importante es poner un poquito de cada uno para llevar adelante la vida, y en especial de nuestros hijos”.